Подпольный нефтезавод под Саратовом принес владельцам 60 млн рублей
Под Саратовом полиция, УФСБ и Росгвардия обнаружила подпольный нефтезавод.
Под Саратовом полиция совместно с У ФСБ и Росгвардией прикрыла нелегальный нефтеперерабатывающий завод.
- Предприятие внесено в реестр опасных производственных объектов, но у владельцев отсутствовала лицензия на его эксплуатацию, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На предприятии оперативники изъяли бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию. Было установлено, что фирма незаконно перерабатывала нефть и торговала нефтепродуктами через подставные компании. Сумма дохода сейчас оценивается в 60 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.