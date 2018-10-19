Подпольный нефтезавод под Саратовом принес владельцам 60 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-19T11:54:47+03:00

Под Саратовом полиция, УФСБ и Росгвардия обнаружила подпольный нефтезавод.

Полиция, УФСБ и Росгвардия провели спецоперацию на заводе

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Под Саратовом полиция совместно с У ФСБ и Росгвардией прикрыла нелегальный нефтеперерабатывающий завод.

- Предприятие внесено в реестр опасных производственных объектов, но у владельцев отсутствовала лицензия на его эксплуатацию, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На предприятии оперативники изъяли бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию. Было установлено, что фирма незаконно перерабатывала нефть и торговала нефтепродуктами через подставные компании. Сумма дохода сейчас оценивается в 60 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.