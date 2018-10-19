В Энгельсе ВАЗ подрезал машину МВД, а его пассажир избил капитана полиции
В Энгельсе пассажир автомобиля напал на полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, инцидент произошел вечером 16 октября.
Автомобиль ВАЗ-21140 подрезал на дороге машину полиции, за рулем которой находился капитан, сотрудник УМВД России «Энгельсское».
«Четырнадцатая» была остановлена, капитан полиции представился водителю и предъявил ему удостоверение. Кроме «лихачества»выяснилось, что ВАЗ затонирован сильнее, чем разрешено по ГОСТу.
В это время из салона вышел пьяный пассажир и несколько раз ударил полицейского по лицу.
Дебошира удалось задержать, в отношении него составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а в отношении водителя — протокол за управление тонированным автомобилем.
Кроме того, против пассажира заведено уголовное дело за нападение на полицейского. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.