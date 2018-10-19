В Энгельсе ВАЗ подрезал машину МВД, а его пассажир избил капитана полиции

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-19T11:34:46+03:00

Мужчина был пьян и заработал себе уголовное дело

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В Энгельсе пассажир автомобиля напал на полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, инцидент произошел вечером 16 октября.

Автомобиль ВАЗ-21140 подрезал на дороге машину полиции, за рулем которой находился капитан, сотрудник УМВД России «Энгельсское».

«Четырнадцатая» была остановлена, капитан полиции представился водителю и предъявил ему удостоверение. Кроме «лихачества»выяснилось, что ВАЗ затонирован сильнее, чем разрешено по ГОСТу.

В это время из салона вышел пьяный пассажир и несколько раз ударил полицейского по лицу.

Дебошира удалось задержать, в отношении него составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а в отношении водителя — протокол за управление тонированным автомобилем.

Кроме того, против пассажира заведено уголовное дело за нападение на полицейского. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.