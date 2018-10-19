В Саратове незнакомец украл у женщины 800 евро ночью в квартире
Он успел потратить деньги
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В полицию Волжского района Саратова с заявлением о краже обратилась 27-летняя женщина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, она сообщила о краже.
По словам потерпевшей, около 4 часов ночи 17 октября в квартире дома на Соколовой неизвестный мужчина тайно украл у нее из кошелька 800 евро.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 18 октября задержан ранее не судимый 30-летний мужчина. Он признался в краже, но сообщил, что деньги успел потратить.