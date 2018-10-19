В саратовской облдуме отпраздновали 100-летие комсомола

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-19T10:57:50+03:00

Иван Кузьмин отметил, что комсомол был школой жизни

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В Саратовской областной думе сегодня, 19 октября, проходят торжества по случаю 100-летия Ленинского комсомола.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», празднество началось с показа архивных съемок из истории саратовского комсомола и комсомольских строек.

В числе присутствующих: спикер облдумы Иван Кузьмин, депутаты Алла Лосина, Дмитрий Пьяных, бывшие зампреды правительства Наталья Старшова, (экс-первый секретарь обкома комсомола), и Павел Большеданов (экс-первый секретарь горкома комсомола), лауреат премии ленинского комсомола Евгений Бикташев, а также бывшие комсомольцы и известные саратовцы Владимир Титаев, Марк Пинхасик и другие.

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Напротив них, за столом с чаем и печеньями, — студенты СГЮА, члены молодежного парламента.

Во вступительном слове Кузьмин отметил, что комсомол был большой школой жизни. Саратовская областная организация неоднократно была отмечена на всесоюзном уровне.

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Обращаясь к молодежи СГЮА, постаревшие комсомольцы выразили надежду, что нынешние молодежные организации продолжат славные дела комсомола — общественные стройки.

Кстати, на мероприятии в честь юбилея комсомола не пришли представители КПРФ областной думы Александр Анидалов и Николай Бондаренко. В настоящее время они находятся на пленуме партии в Москве.