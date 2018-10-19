Как защитить свой смартфон: 4 важных правила

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-19T10:31:32+03:00

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Пожалуй, для любого саратовца смартфон стал чем-то более ценным, чем ключи, паспорт и кошелёк. В мобильнике буквально вся наша жизнь: контакты, файлы и данные, пароли и развлечения. Помимо личных данных многие давно подтянули на телефон и рабочие вопросы: деловые переписки, почту, логины и документы. Онлайн 24/7, всегда готовы ответить, но что произойдет, если телефон окажется в руках злоумышленников? «КП-Саратов» вместе с экспертами МТС выяснила, как надежнее всего обезопасить свои данные на смартфоне.

Смартфон — не сейф

Всё ценное мы стараемся хранить в надежном месте, о котором знаем лишь мы. С информацией так же, только вместо банковской ячейки здесь можно использовать облачные хранилища. У владельцев iPhone это может быть iCloud, а пользователи Android всегда могут включить резервное копирование на Google Drive. На сервере создается зашифрованная копия вашего смартфона, со всеми данными и переписками, чтобы в случае утери смартфона не беспокоиться об утрате всей ценной информации.

Подумайте над сложными паролями

Даже простое добавление года рождения матери (дяди, друга) к вашему паролю значительно усложнит взлом почты, а если использовать разные комбинации цифр и не полагаться на один пароль, шансы злоумышленников быстро сойдут к минимуму. Также рекомендуется периодически менять пароли почты и аккаунта в соцсети, а самые важные аккаунты не доверять утилите автозаполнения, которая есть в каждом браузере. Пароль, защищающий критически важную информацию, например, корпоративные секреты, должен быть только в одном месте — у вас в голове.

Используйте сканер отпечатков

Сегодня у большинства смартфонов есть отличная система защиты данных по отпечатку пальца. Сканеры работают быстро и причин не использовать такую защиту почти нет, при этом никто не может подсмотреть ваш защитный код. Впрочем, в датчике отпечатков нет большого смысла, если в качестве защитного кода вы использовали свой год рождения. Если код легко угадать, считайте, его нет вовсе.

Включите удаленную очистку смартфона

Для iPhone и для Android в настройках безопасности можно активировать возможность удаленной процедуры очистки смартфона. В случаях, когда информация на телефоне не должна оказаться в чужих руках ни при каких обстоятельствах, это отличный способ оставить злоумышленника ни с чем, даже если он и завладел вашим гаджетом.