Директор фирмы попросил сельчан Леляевки «скинуться» на уплату налогового долга

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-19T10:00:39+03:00

Однако полученные деньги он потратил на другие цели

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В Новобурасском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении экс-директора водоснабжающей организации.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 46-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве.

Следствие полагает, что в 2016 году директор фирмы, которая занималась водоснабжением села Леляевка, созвал жителей на сход. Он сообщил сельчанам, что организация задолжала по налогам и попросил сделать пожертвования. Мужчина заверил, что собранные средства пойдут на уплату налогов.

26 человек собрали для него 11,8 тыс. рублей, которые директор фирмы распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб.