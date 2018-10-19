В Саратове, возможно, подожгли 4-этажный нежилой дом

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-19T10:20:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, в 12:00 на пульт «01» поступил звонок о возгорании нежилого четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе, в Заводском районе, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

- Площадь пожара составила 500 квадратных метров. На тушение выезжали пять пожарных машин и 22 человека личного состава, - уточнили в МЧС.

Тем временем, очевидцы происшествия рассказали «КП-Саратов», что в этом доме часто собирались бомжи и молодежь. А иногда даже разводили там костры. Возможно, что пожар возник именно по этой причине, пишут в социальных сетях жители Заводского района.