В Саратовской области на учете состоят 97 долгожителей

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-19T11:37:27+03:00

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В Саратовской области на 19 октября проживает 97 старожилов – людей, которым исполнилось сто лет и больше.

Как рассказали «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда по Саратовской области, среди 97 долгожителей лишь 16 мужчин.

Самому старшему из них, ветерану войны Алексею Ленкову, вчера, 18 октября исполнилось 103 года.

Как рассказали в ПФР, среди долгожителей много женщин, рожденных в 1905 году. Самой пожилой жительнице Саратовской области 111 лет. Свой день рождения с красивой датой она отметила 7 июня этого года.