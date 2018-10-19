2018-10-19T11:37:27+03:00
Общество

В Саратовской области на учете состоят 97 долгожителей

Самой старой жительнице региона исполнилось 111 лет
Александр Уриевский
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Саратовский долгожитель Александр ЛенковСаратовский долгожитель Александр Ленков
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В Саратовской области на 19 октября проживает 97 старожилов – людей, которым исполнилось сто лет и больше.

Как рассказали «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда по Саратовской области, среди 97 долгожителей лишь 16 мужчин.

Самому старшему из них, ветерану войны Алексею Ленкову, вчера, 18 октября исполнилось 103 года.

Как рассказали в ПФР, среди долгожителей много женщин, рожденных в 1905 году. Самой пожилой жительнице Саратовской области 111 лет. Свой день рождения с красивой датой она отметила 7 июня этого года.

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