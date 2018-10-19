Вячеслав Володин возьмется за решение проблем выделения жилья для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-19T09:17:24+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в Телеграм-канале «Пара слов» продолжил, как обещал накануне, рассказывать об интервью председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Он рассказал о своем новом проекте. Кстати, его идея возникла на одной из встреч Володина и жителей, как часто бывает у спикера. Вспомните, отмечал ранее, что Володин не ограничивает желающих с ним встретиться и не избегает их вопросов и прямого общения. Какими бы острыми эти вопросы ни были. Так вот, на одной из встреч к нему подошли родители, воспитывающие детей-инвалидов. Вопрос стоял о невыделении жилья для таких детей. Он, как всегда, не стал ничего обещать, добавив всем известное: «Дайте время изучить вопрос». И стал изучать. На самом деле в области 204 человека, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. И вот среди них 101 — это дети-инвалиды. И в интервью Володин говорит о своих планах на будущий год — решить проблему с жильем и для этой категории наших граждан. И наших детей. Стоит сказать прямо — очень большая проблема, копившаяся годами. Так вот, он берется и за нее.