2018-10-21T13:27:29+03:00
Общество

Над Саратовской ГЭС пронесли колесо турбины весом в 314 тонн [видео]

Для монтажа турбины на ГЭС сняли крышу
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Новое рабочее колесо турбины гидроагрегата № 9 Саратовской ГЭС установили на штатное место. Операция по переносу рабочего колеса диаметром 10,3 метра и весом 314 тонн с монтажной площадки в кратер гидроагрегата заняла несколько часов.

Всего на Саратовской ГЭС установлены 24 гидротурбины, в том числе 21 вертикальная, крупнейшие по своим размерам в России. Ввод в эксплуатацию обновленного гидроагрегата № 9 запланирован на весну 2019 года.

Новые гидротурбины изготавливаются на предприятиях компании немецкой «Voith Hydro» и по частям доставляются на Саратовскую ГЭС.

В силу конструктивной особенности гидростанции крупногабаритные элементы переносят над зданием ГЭС при помощи козловых кранов и устанавливают через открытую кровлю.

Турбина ГЭС.

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