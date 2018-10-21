Над Саратовской ГЭС пронесли колесо турбины весом в 314 тонн [видео]
Новое рабочее колесо турбины гидроагрегата № 9 Саратовской ГЭС установили на штатное место. Операция по переносу рабочего колеса диаметром 10,3 метра и весом 314 тонн с монтажной площадки в кратер гидроагрегата заняла несколько часов.
Всего на Саратовской ГЭС установлены 24 гидротурбины, в том числе 21 вертикальная, крупнейшие по своим размерам в России. Ввод в эксплуатацию обновленного гидроагрегата № 9 запланирован на весну 2019 года.
Новые гидротурбины изготавливаются на предприятиях компании немецкой «Voith Hydro» и по частям доставляются на Саратовскую ГЭС.
В силу конструктивной особенности гидростанции крупногабаритные элементы переносят над зданием ГЭС при помощи козловых кранов и устанавливают через открытую кровлю.
Турбина ГЭС.