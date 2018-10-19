2018-10-19T09:03:01+03:00
Общество

Минсоцразвития не нашло нарушений в питании воспитанников Орловского интерната

Анонимная жалоба на руководство детдома не подтвердилась
Екатерина Семенова
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Министерство социального развития Саратовской области распространило официальный комментарий о проверке в Орловском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в министерство поступила анонимная жалоба на руководство учреждения.

Проверки проводили в июле и октябре. Сотрудники минсоцразвития выезжали в интернат, были изучены технология приготовления пищи для воспитанников, качество и количество продуктов, помещения проверены на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Также изучены бухгалтерские документы, в которых отражены премии и зарплаты руководства и сотрудников дома-интерната.

- Ни один изложенный в анонимной жалобе факт не подтвердился. Вся финансово-хозяйственная деятельность ведется в рамках действующего законодательства с соблюдением всех норм и правил — говорится в официальном комментарии минсоцразвития.

Проверка, проведенная в июле, также не выявила нарушений.

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