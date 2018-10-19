Радаев пообещал сохранить школу в селе Урусово

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-19T08:33:27+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с жителями села Урусово Ртищевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он провел встречу с родителями учеников школы, в которой обрушился пол, а также сотрудниками учреждения.

- Если комиссия примет решение, что школа подлежит восстановлению, это будет сделано в кратчайшие сроки. Если решение комиссии будет отрицательным, найдем возможность построить вам школу. В любом случае образовательная база в Урусове будет. Давайте рассматривать все варианты, главное — обеспечить безопасность детей и качественное образование, — заявил Валерий Радаев.

Как установлено, здание школы построено в 1985 году. На момент ЧП в ней обучались 36 человек из сел Урусово и Курган. Также там размещался детский сад. После обрушения, занятия были приостановлены, детей отправили на осенние каникулы. Планируется организовать доставку школьников на занятия в Ртищево.

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