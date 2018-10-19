Задержанному за взятку следователю СКР Саратовской области предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-19T08:12:35+03:00

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В Саратовской области предъявлено обвинение сотруднику СУ СКР.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, его обвиняют в получении взятки.

По предварительной версии, с августа по сентябрь 2017 года замруководителя территориального отдела СКР, находясь в Марксе, потребовал от полицейского 200 тыс. рублей.

Деньги предназначались за то, чтобы не привлекать сотрудника правоохранительных органов к уголовной ответственности.

200 тыс. рублей были переданы через посредника.

Следователя задержали сотрудники УФСБ, они передали материалы для возбуждения уголовного дела в региональный СУ СКР.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.