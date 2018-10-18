Руководство табачной фабрики пообещало не допускать массовых сокращений в Саратове

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-18T20:03:00+03:00

Предприятие закроют в декабре 2019 года

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Министр промышленности и энергетики области Андрей Куликов встретился с руководством филиала «Саратовская табачная фабрика» АО «БАТ – Спб».

Как сообщили «КП-Саратов» в минпроме, темой разговора было предстоящее закрытие табачной фабрики.

По словам руководителя саратовского филиала Андрея Абрамова, головная компания решила перенести мощности в Санкт-Петербург. Причем известно это стало лишь сегодня утром.

Причиной стало снижение потребления табачной продукции в России на 7-8%, что привело к недозагруженность мощностей.

- В таких условиях табачную продукцию выгоднее производить на единой площадке в Санкт-Петербурге, а потом распространять по всей стране, — заявил Абрамов.

Фабрику в Саратове закроют в декабре 2019 года. В первом полугодии она будет работать полноценно, процесс перевода производства в Санкт-Петербург начнется во втором полугодии. При этом, как подчеркнул руководитель направления юридической поддержки маркетинга и производства «БАТ Россия» Дмитрий Блажко, компания не планирует массовых сокращений.

- Большей части рабочего персонала будет предложено трудоустройство внутри холдинга. Все социальные гарантии перед работниками будут соблюдены, — отметил он.

Также ожидается визит в Саратов полномочных представителей «БАТ Россия», в рамках которого обсуждение темы продолжится.