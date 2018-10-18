2018-10-18T20:09:20+03:00
Общество

Минобороны выделит землю для строительства школы и детсада в микрорайоне «Звезда»

С такой просьбой Вячеслав Володин обратился к Сергею Шойгу
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в составе саратовской делегации провел встречу с заместителем министра обороны России Николаем Панковым. Об этом он написал в своем Телеграм-канале «Пара слов».

Как сообщил депутат, речь шла о передаче земель минобороны в распоряжение Саратова для строительства школы. Ранее об этом просил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Спикер Госдумы намерен по просьбе жителей микрорайона «Звезда» построить детский садик и школу. А земли относятся к ведению министерства обороны. Фактически Володин сам вынужден пробивать и землю, и деньги из федерального бюджета. Он обратился к министру обороны Шойгу, тот в свою очередь просьбу поддержал. Вместе с земляками, мэром города Саратова Исаевым, первым зампредом губернатора Ойкиным встретился со своим однофамильцем. Он четко, по-военному поставил задачу своему ведомству работать и в выходные, чтобы в понедельник передать земли в собственность города Саратова, — написал Николай Панков.

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