2018-10-18T17:04:26+03:00
Общество

Володин рассказал, какими качествами должен обладать чиновник — Панков

Депутат Госдумы посоветовал посмотреть интервью с Вячеславом Володиным
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в Телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный интервью председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Не знаю, допустят ли чиновники, чтобы в эфире прошел без изменений первоначальный текст интервью председателя Государственной Думы Вячеслава Володина? Не то что посмеют вырезать, просто не посчитают это главным. Решил проверить. Переговорил с помощниками, что видели и слышали первоисточник. Некоторые мысли изложу как услышал. А вы сравните с показом. Он, наверное, пойдет в субботу в программе «Коротко о главном» ГТРК «Саратов». Вызывает споры и дискуссию увольнение министра занятости, труда и миграции Соколовой. Сам Володин дал серьезную оценку этому случаю. Он рассказал, какими качествами должен обладать такого уровня чиновник. Несомненно чиновник должен сопереживать за чужую боль, как за свою. Обязательно верить в ту категорию людей, ради кого работает, обязательно быть убежден в том что докладывает или кого убеждает. Конечно, порядочность и честность. Володин сказал, ему стыдно за нее. И вдвойне стыдно, что она из Саратова, — написал Николай Панков.

Он пообещал завтра вернуться к этой теме и затронуть другие вопросы, озвученные в интервью.

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