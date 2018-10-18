2018-10-18T16:56:23+03:00
Происшествия

Обрушившийся дом на Челюскинцев восстановят до 1 декабря

Инспектор ГЖИ проверил состояние здания
Екатерина Семенова
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Государственная жилищная инспекция Саратовской области внепланово проверила состояние дома №117 на улице Челюскинцев.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ, выездная проверка была проведена совместно с ООО «ЖКО», которое занимается обслуживанием дома.

Инспектор выдал предписание управляющей компании до 1 декабря восстановить обрушившееся перекрытие. При этом ООО «ЖКО» письменно заверило Госжилинспекцию, что работы будут проведены до этого срока.

Напомним, ЧП случилось утром 4 октября. В жилом доме обрушился потолок подвала в подъезде №2. Размер провала составил примерно 2х2 метра. При осмотре инспектор ГЖИ установил, что мусор от обрушения был убран управляющей компанией. Крыша повреждений не имеет. При этом известно, что дом построен ранее 1917 года.

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