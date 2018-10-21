На рынке в Ртищеве Россельхознадзор нашел 4 тыс. нелегальных саженцев

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-21T13:02:18+03:00

Они были без документов о сортах и посевных качествах

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области во время рейда на рынке в Ртищеве обнаружило факты реализации саженцев плодово-ягодных культур и роз с нарушениями.

- Установлено два факта реализации 4 051 растения в 502 партиях без документов, подтверждающих их сорт и посевные качества, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.

Сотрудники Россельхознадзора составили административные протоколы в отношении двух граждан. Продать саженцы они не смогут, пока не покажут нужные документы.