2018-10-21T13:02:18+03:00
Общество

На рынке в Ртищеве Россельхознадзор нашел 4 тыс. нелегальных саженцев

Они были без документов о сортах и посевных качествах
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Россельхознадзора по Саратовской области во время рейда на рынке в Ртищеве обнаружило факты реализации саженцев плодово-ягодных культур и роз с нарушениями.

- Установлено два факта реализации 4 051 растения в 502 партиях без документов, подтверждающих их сорт и посевные качества, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.

Сотрудники Россельхознадзора составили административные протоколы в отношении двух граждан. Продать саженцы они не смогут, пока не покажут нужные документы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Саратовской области осмотрел строящиеся детские сады
На въезде в Энгельс «Лада» столкнулась с «БМВ»
Руководитель приемной Володина в Саратове рассказала о его планах по дорожному строительству
У бассейна «Саратов» «четырнадцатая» и «Гранта» не поделили дорогу
Над Саратовской ГЭС пронесли колесо турбины весом в 314 тонн [видео]
В аварии в Саратове пятеро пострадавших и один погибший
Около вокзала в Саратове маршрутка столкнулась с иномаркой
Авария в Саратове заблокировала въезд на кладбище. Видео
В Ленинском районе без воды остались 13 улиц
В Саратове в Волгу выпустили 52 тыс. мальков
Утром в Саратове произошла авария с погибшим и тремя пострадавшими
В ноябре в Саратове пройдет всероссийский турнир по фехтованию
Семеро пожарных тушили ночью баню в Саратове
«Автодор» выиграл второй матч подряд