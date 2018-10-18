2018-10-18T16:34:06+03:00
Звезды

В саратовском театре оперы и балета покажут оперу Верди «Риголетто»

Для зрителей также состоится «Лекторий в оперном»
Екатерина Семенова
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В театре оперы и балета покажут "Риголетто"В театре оперы и балета покажут "Риголетто"
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21 октября в саратовском театре оперы и балета признанный шедевр музыкального театра — опера Джузеппе Верди «Риголетто».

Как рассказали «КП-Саратов» в театре, действие спектакля, по мотивам знаменитого романа Гюго, строится на резких драматических контрастах.

- Острой психологической драме язвительного придворного шута и глубоко страдающего отца Риголетто противостоит легкомысленный Герцог и развращенный мир придворной знати. Авторы саратовской постановки перенесли действие из XV века в эпоху постмодерна, помещая героев то на цирковую арену, то в летнее кафе, то в ночной клуб. Спектакль насыщен символикой, спецэффектами, фокусами и трюками. Однако все это не мешает для восприятия гениальной музыки Верди, — уверены в театре оперы и балета.

Партию Риголетто исполнит заслуженный артист России Роман Гранич, Джильду — лауреат международных конкурсов Оксана Колчина. В партии Герцога выступит приглашенный московский тенор, лауреат международных конкурсов Максим Сажин.

Для всех зрителей, купивших билет на спектакль, состоится очередной «Лекторий в оперном». Начало в 17:00.

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