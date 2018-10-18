Егор Кончаловский назвал саратовцев человечными и открытыми

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-18T16:32:57+03:00

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Сегодня известный продюсер и режиссер Егор Кончаловский после торжественного переименования детско-юношеской библиотеки именем Сергея Михалкова приехал в Саратов. Здесь он встретился со студентами саратовских учебных заведений: колледжа искусств, художественного училища, театрального факультета консерватории и другими представителями творческой интеллигенции города. Последняя встреча с саратовцами прошла в областном колледже искусств.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», почему именем знаменитого детского писателя и его деда Сергея Михалкова назвали библиотеку в Петровске, Егор Кончаловский дал свой ответ.

- Я не знаю по какому принципу формируется библиотечное содружество, но когда мне говорят куда-то ехать, то я еду. В Петровске я познакомился с очень чудными детьми. Вообще я очень рад, что оказался в Саратове, так как меня очень многое связывает с этим городом. В частности, дружба с такими знаменитыми саратовцами, как Олег Табаков, Олег Янковский и, конечно, мой любимый актер Евгений Миронов. Когда мы снимали его в фильме «Побег», нам пришлось его гонять по болотам и мы часто шутили цитируя Сергея Михалкова: «Ох не легкая эта работа — из болота тянуть бегемота». Женя тогда очень сильно обиделся, — заявил он.

Кроме того, Егор Кончаловский признался, что заметил: чем дальше он уезжает от Санкт-Петербурга или Москвы, тем люди человечнее. Саратовцы, которые очень радушны и человечны, — этому подтверждение.