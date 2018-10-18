На Кумыске в Саратове столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-18T16:26:13+03:00

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На улице Лесопарковая около Кумысной поляны случилось ДТП с тремя автомобилями.

- Предполагается, что водительнциа ВАЗ-2112 выезжала на главную дорогу от кафе «Лазурный» и столкнулась с таким же авто, после чего машину выкинуло на следовавший по встречке Datsun, — сообщил «КП-Саратов» сообщил специальный корреспондент.

К счастью, в аварии никто не пострадал, на место приехали два экипажа ДПС для выяснения подробностей.