На Кумыске в Саратове столкнулись три автомобиля
Пострадавших нет
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На улице Лесопарковая около Кумысной поляны случилось ДТП с тремя автомобилями.
- Предполагается, что водительнциа ВАЗ-2112 выезжала на главную дорогу от кафе «Лазурный» и столкнулась с таким же авто, после чего машину выкинуло на следовавший по встречке Datsun, — сообщил «КП-Саратов» сообщил специальный корреспондент.
К счастью, в аварии никто не пострадал, на место приехали два экипажа ДПС для выяснения подробностей.