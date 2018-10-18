2018-10-18T15:53:57+03:00
Общество

В колонии Саратова обвенчали киллера и гражданку Бельгии

Их чувства не угасли спустя 20 лет после первой встречи
Ольга Муравлёва
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Александр и ЛарисаАлександр и Лариса
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В исправительной колонии №10 Саратовской области осужденный на 23 года за убийство Александр обвенчался с гражданкой Бельгии Ларисой.

- Обряд в храме при учреждении провел помощник начальника УФСИН РФ по Саратовской области по работе с верующими протоиерей Вадим Коняев. Он отметил, что этот шаг для супругов стал по-настоящему долгожданным. Александр встретился много лет назад с тогда еще москвичкой Ларисой в Энгельсе, они влюбились друг в друга, но переехать в столицу мужчина отказался, с тех пор их пути разошлись, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.

Стоит отметить, что осужденного «посадили» на 23 года и восемь месяцев в 2001 году за убийство по найму. В приговоре — десять статей УК РФ. Лариса же стала предпринимательницей и уехала в Бельгию, где приняла гражданство этой страны.

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Однако спустя почти 20 лет чувства не угасли, женщина приехала в Россию и разыскала Александра. В первое же свидание осужденный предложил возлюбленной выйти замуж, через полтора месяца их брак был зарегистрирован, а через четыре года они обвенчались.

После обряда коллектив заключенных исполнил для супругов концерт, а потом их ждало длительное свидание.

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