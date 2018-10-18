2018-10-18T15:59:50+03:00
Общество

АТСЖ проиграл суды с администрацией Саратова

Кассационная инстанция в Казани встала на сторону городской администрации
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Кассационный суд в Казани встал на сторону администрации Саратова в двух исках со стороны АТСЖ Ленинского района. Суд постановил, что у мэрии нет обязанности делать капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов потому что она была уже ранее исполнена. После эта обязанность перешла к АТСЖ Ленинского района.

АТСЖ, как управляющая организация, пыталась обжаловать решение Двенадцатого апелляционного арбитражного суда, который ранее уже отказал в исках АТСЖ Ленинского района к администрации Саратова. От мэрии требовали провести капремонт в домах, находящихся под управлением АТСЖ. В качестве довода приводилось отсутствие такого ремонта на момент приватизации квартир в этих домах. Суммы исков АТСЖ к администрации перевалили миллиардную отметку.

Кассационная инстанция в Казани сегодня признала, что Саратов полностью исполнил свои обязательства, как собственника муниципальной доли, так и бывшего наймодателя.

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