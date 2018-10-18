В Саратове ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ленков отметил 103 года

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-18T15:07:02+03:00

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Сегодня в Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн поздравили с днем рождения необычного пациента Алексея Ленкова, которому 18 октября исполнилось 103 года.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», поздравил именинника от лица администрации учреждения главный врач госпиталя, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев, пожелав Алексею Афанасьевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Он вручил ветерану цветы и памятный подарок, а повара госпиталя испекли для именинника пирог.

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Мужчина поблагодарил за поздравления и внимательное отношение, вспомнил о военных и трудовых буднях, рассказал, какой великой ценой досталась победа над немецко-фашистскими захватчиками.

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Алексей Ленков — ветеран и инвалид Великой Отечественной войны — сегодня, в свои 103 года, бодр и крепок духом. В госпитале для ветеранов войн он частый гость. В учреждении его всегда встречают как родного, с добрыми словами и чутким отношением, с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни.

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Он родился 18 октября 1915 года в селе Шайтанка Курганской области.

Перед войной Алексей Ленков окончил школу, получил специальность шофера и в 1937 году был призван в танковые войска РККА. Войну встретил в Прибалтике в должности политрука. В 1941 году закончил военно-политическое училище в Смоленске. Участвовал в обороне Москвы на Химкинском направлении. В 1943 году стал командиром взвода тяжелых танков. Освобождал от немецко-фашистских захватчиков Литву. Экипаж Ленкова уничтожил два немецких «Тигра», артиллерийские батареи и пулеметные «гнезда». В 1944 году в ходе боев в Латвии получил тяжелое ранение и контузию, попал на лечение в госпиталь в Кировскую область. За свои подвиги ветеран награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За отвагу» и другими.

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После войны Алексей Ленков был направлен на работу в райком партии Маркса, а в 1955 году переехал в Саратов, где 39 лет работал водителем Главприволжскстроя. Трудовой стаж Алексея Ленкова составляет более 45 лет.