2018-10-18T14:52:21+03:00
Происшествия

Под Саратовом парень угрожал родной тетке убить ее

За такие слова его «посадили» на восемь месяцев
Ольга Муравлёва
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В Дергачевском районе Саратовской области осудили 24-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством.

- В 23:30 5 июня злоумышленник был в гостях у 47-летней тети в селе Антоновка, где поссорился с ней. Причиной конфликта стали претензии парня к родственнице, что она проживает за счет его матери, которая работает в Москве, а домом просто пользуется. Во время перепалки мужчина схватил женщину за волосы, другой рукой за шею, угрожая при этом убить, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Женщина сильно испугалась, так как злоумышленник был пьян и агрессивен.

Суд наказал парня на восемь месяцев отбывания колонии строгого режима.

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