Саратовцы могут сдать кровь для пострадавших в Керчи

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-18T14:25:03+03:00

При себе необходимо иметь паспорт, «не просроченную» флюорографию и СНИЛС

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В Саратове организовали акцию по сдаче крови в поддержку пострадавшим при трагедии в Керчи.

- Мероприятие организует Городской молодежный центр. Помочь можно, придя 19 октября в 8:00 в областной центр крови на Гвардейской, 27, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Стоит отметить, что при себе необходимо иметь паспорт, «не просроченную» флюорографию и СНИЛС.

Напомним, трагедия, в результате которой погиб 21 человек и пострадали более 50, произошла вчера, 18 октября, в Керченском политехническом колледже. Обучающийся четвертого курса устроил стрельбу из автомата, а потом взорвал самодельное устройство.