Энергетики «Т Плюс» открыли осеннюю серию уроков безопасности тепла

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-18T14:07:49+03:00

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Перед началом осенних школьных каникул специалисты саратовского филиала «Т Плюс» открыли серию уроков по безопасности тепла и энергосбережения в образовательных учреждениях Саратова. Первыми о грамотном поведении вблизи энергообъектов узнали ученики 3–5 классов школы №21 Волжского района.

Энергетики рассказали школьникам об устройстве и назначении тепловых камер, которые именуют «колодцами». В них находится сложное оборудование для распределения горячей воды, стыковки теплотрасс и их разветвление по разным направлениям. Тепловые камеры являются потенциально опасными производственными объектами, поэтому рядом с ними принципиально недопустимы детские игры, попытки заглянуть или проникнуть внутрь, крайне небезопасно пытаться проверить крышки камер на прочность.

Подобные правила касаются не только поведения у тепловых камер, но и любых других колодцев, через которые проходят коммуникации иного профиля (водоводы, канализация, сети связи, электроснабжения и т. д.) и которые также могут таить в себе потенциальную опасность. Тем не менее тепловые камеры выделяются из общего ряда температурным фактором. Зимой находящийся в теплотрассах теплоноситель может нагреваться выше +100 градусов по Цельсию.

Вторая часть уроков посвящается правилам обращения с электроприборами, которые есть у каждого в квартире. Для наглядности, детям показали мультфильм и провели энерговикторину с призами.

Уроки безопасности тепла продолжатся в общеобразовательных учреждениях Волжского и Ленинского районов Саратова. Они являются частью федеральных акций «Безопасность тепла» и «Осторожно, люк!», которые энергокомпания проводит во всех регионах присутствия с 2014 года.