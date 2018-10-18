2018-10-18T13:45:09+03:00
Происшествия

В Красноармейске кровельщик насмерть упал с крыши

Мужчина умер от тупой травмы грудной клетки и множественных переломов
Екатерина Семенова
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В Красноармейске Саратовской области вечером 16 октября мужчина упал с крыши пятиэтажного дома во время ремонтных работ. Теперь следователи из Заводского района Саратова проводят доследственную проверку.

- Предполагается, что в пять вечера 37-летний саратовец, являющийся работником фирмы, ремонтировал кровлю на крыше дома в первом микрорайоне Красноармейска и сорвался. Когда приехала «скорая», он уже был мертв, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по области.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы грудной клетки и множественных переломов.

Сейчас проводятся различные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Потом следователи вынесут процессуальное решение.

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