В Красноармейске кровельщик насмерть упал с крыши
В Красноармейске Саратовской области вечером 16 октября мужчина упал с крыши пятиэтажного дома во время ремонтных работ. Теперь следователи из Заводского района Саратова проводят доследственную проверку.
- Предполагается, что в пять вечера 37-летний саратовец, являющийся работником фирмы, ремонтировал кровлю на крыше дома в первом микрорайоне Красноармейска и сорвался. Когда приехала «скорая», он уже был мертв, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по области.
Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы грудной клетки и множественных переломов.
Сейчас проводятся различные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Потом следователи вынесут процессуальное решение.