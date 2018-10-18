2018-10-18T13:29:18+03:00
Экономика

Вырастет доля поддержки малого и среднего бизнеса Саратовской области

Минэкономразвития РФ направит в регион на эти цели 470 млн рублей
Екатерина Семенова
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Министерство экономического развития Саратовской области сообщило о планах увеличить поддержку малого и среднего бизнеса.

Как отметила министр Юлия Швакова, доля поддержки вырастет с 32 до 40%. При этом в среднем по России она составляет 19,2%.

В минэкономразвития сообщили «КП-Саратов», что сейчас на развитие малого и среднего бизнеса в проекте бюджета предусмотрено 223,6 млн рублей.

- Бюджетные средства планируется направить на оказание комплекса услуг и мер поддержки Региональным центром инжиниринга, Центром поддержки предпринимательства, Палатой ремесел области, Центром поддержки экспорта, на субсидии производственному бизнесу в моногородах Вольск и Петровск, на субсидии центрам молодежного инновационного творчества в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе на реализацию обучающих программ по тематике «Предпринимательство», — отметила министр.

Гарантийный фонд и фонд микрокредитования также планируют увеличить объем льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Также минэкономразвития России дополнительно направит в Саратовскую область более 470 млн рублей финансирования малого и среднего бизнеса.

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