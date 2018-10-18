Саратовская прокуратура наказала руководство детского дома-интерната за тараканов

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-18T13:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершена проверка Базарно-Карабулакского детского дом-интерната для умственно отсталых детей. В ходе проверки в интернате выявлены нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Также в ходе проверки выяснилось, что здание проходной интерната не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, не установлены пожарные извещатели, а помещение пищеблока заселено тараканами, — сообщает «КП-Саратов» областная прокуратура.

Надзорное ведомство внесло представление и. о. министра социального развития Саратовской области, по результатам рассмотрения которого должны быть приняты меры к устранению нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечен директор государственного бюджетного учреждения.