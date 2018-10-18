Овощевод в Вольске не платил своим работникам зарплату два года

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-18T12:15:02+03:00

За это время сумма долга возросла до 1,4 млн рублей

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В Вольске директора одного из ООО обвиняют в невыплате заработной платы работникам в течение почти двух лет.

- Следствие считает, что руководитель фирмы по выращиванию овощей с июля 2015 года по май 2017 не платил зарплату семи работникам. Сумма долгов перед сотрудниками превысила 1,4 млн рублей, хотя выяснилось, что организация могла выплатить деньги людям, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Уголовное дело возбудили по материалам Вольской прокуратуры.

Директор полностью признался в своем преступления, сейчас расследование продолжается. Также на недвижимость руководителя ООО наложили арест на сумму свыше 10 млн рублей.