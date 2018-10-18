2018-10-18T12:33:46+03:00
Общество

Концерт L’One в Саратове из-за трагедии в Керчи переносится на 21 октября

Напомним, выступление рэпера должно было состояться сегодня, 18 октября
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В связи с трагическими событиями, произошедшими в Керченском политехническом колледже, концерт L’One в Саратове переносится на 21 октября.

Информация об этом также появится на официальной странице артиста в «Инстаграме». Место и время проведения остаются прежними.

Напомним, выступление рэпера должно было состояться сегодня, 18 октября, в клубе «Gatsby ver. 2.0» и стать частью музыкального проекта «LIVE для своих», который организуют телеком-оператор «Дом.ru» совместно с музыкальным телеканалом «ТНТ Music». Билеты остаются действительными на новую дату.

Организаторы выражают соболезнования родным и близким пострадавших и погибших при трагедии в Керчи.

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