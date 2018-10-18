2018-10-18T12:29:16+03:00
Происшествия

Саратовский бизнесмен предстанет перед судом после убийства партнера

Обвиняемый свою вину отрицает
Тимур Гадеев
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Следственный отдел по Кировскому району Саратова завершил расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в убийстве своего партнера по бизнесу

- По версии следствия, утром 23 августа 2018 года в помещении рынка «Центральный», расположенного на улице Большой Горной между 39-летним мужчиной и его 49-летним партнером по бизнесу произошел конфликт из-за финансовых разногласий, возникших в ходе их совместной предпринимательской деятельности, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

В ходе ссоры 39-летний злоумышленник нанес своему компаньону множественные телесные повреждения ножом, после чего скрылся. С полученными ранениями потерпевший был госпитализирован в больницу, где скончался

Несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признал, следователи собрали достаточно доказательств для завершения дела и передачи в суд.

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