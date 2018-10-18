Чиновники проверяют сообщение о нарушениях в интернате для умственно отсталых детей

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-18T12:32:10+03:00

Жалоба на руководство Орловского дома-интерната поступила в министерство соцразвития

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Как стало известно редакции «КП-Саратов», в министерство социального развития Саратовской области поступила жалоба на руководство Орловского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, находящегося в Марксовском районе.

В минсоце отметили, что жалоба анонимная. Однако в настоящее время министерством проверяется подлинность указанных в материале фактов.

«КП-Саратов» будет следить за ситуацией.