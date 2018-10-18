2018-10-18T11:56:30+03:00
Происшествия

Житель Сочи переломал покровчанину ноги на горнолыжном курорте

Пострадавший отсудил у него 120 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области суд вынес решение по правовому спору между жителями Энгельса и Сочи.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, был рассмотрен иск о компенсации морального вреда.

В ноябре 2017 года житель Сочи катался на сноуборде на горнолыжном курорте в Красной Поляне на территории села Эсто-Садок (Краснодарский край). Во время спуска он столкнулся с другим сноубордистом — 35-летним жителем Энгельса, который в результате сломал ногу. У него диагностирован фрагментарно-оскольчатый перелом больше- и малоберцовой костей. Это считается тяжким вредом здоровью и стойкой утраты работоспособности.

Даже спустя почти год с момента ЧП пострадавший испытывает сильные боли, проходит курс лечения и психологической реабилитации. Он не может нормально двигаться.

Житель Сочи в феврале 2018 года признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Кроме того, потерпевший обратился с требованием взыскать с виновника моральный вред. Энгельсский суд принял решение о компенсации в сумме 120 тыс. рублей. Ответчик обжаловал приговор, но Саратовский областной суд встал на сторону жителя Энгельса.

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