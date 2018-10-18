Депутаты, общественники и экологи поддержали работу Регоператора по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-18T11:58:54+03:00

Михаил Андреев заверил, что отправленные в «Экотехнопарк» отходы не представляют опасности

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В Саратовском государственном аграрном университете прошел «круглый стол» по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия жителей областного центра. В мероприятии приняли участие депутаты городского и областного собраний, директор Регоператора Михаил Андреев, представители регионального Роспотребнадзора, председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова, представители мусоровывозящих компаний, члены общественной палаты города, экологи.

В мероприятии были обозначены вопросы прав человека на комфортную среду обитания, обозначены экологические и инфраструктурные проекты, а также ответственность населения в области соблюдения требований санитарного законодательства.

Начальник отдела Роспотребнадзора Николай Павлов предложил немедленно заняться обустройством контейнерных площадок и определением их правового статуса. Депутат Саратовской городской Думы Александр Янклович предложил совместно проработать изменения в региональные правовые акты, нормирующие деятельность отрасли. Доцент кафедры ботаники, химии, экологии СГАУ имени Вавилова Юлия Андриянова поблагодарила представителей Регоператора за деятельность в сфере экологии и охраны окружающей среды и поддержку общественных экологических инициатив.

Директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев в ходе выступления поблагодарил депутатов за внимание, оказанное теме экологически безопасного обращения с коммунальными отходами.

- Мы вывезли более 30 тыс. тонн коммунальных отходов Саратова на переработку в энгельсский «Экотехнопарк». Хочу заверить вас и всех жителей города — эти отходы уже не представляют никакой экологической угрозы, — заявил Андреев.

Директор Регоператора отметил, что вся деятельность проводится в тесном партнерстве с властью и существует ряд задач, установленных на федеральном уровне, которые необходимо решать сообща. В частности, обустройство новых контейнерных площадок и определение их правового статуса. Данная задача должна решаться совместными усилиями.

Участники отметили работу Регионального оператора в части организации сбора коммунальных отходов и безопасной обработки, которая раньше практически не использовалась. К ряду подрядчиков Регоператора — мусоровывозящим компаниям были высказаны обоснованные претензии. В целом деятельность нового института Регионального оператора была отмечена как удовлетворительная и необходимая, для экологического благополучия жителей Саратовской области.