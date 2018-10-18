2018-10-18T11:53:45+03:00
Происшествия

В Саратове пропали три 12-летних мальчика

Начат поиск детей
Екатерина Семенова
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В Саратове и Энгельсе пропали трое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», с 18 октября ищут трех мальчиков: Данилу Дурбакова, Георгия Максимова и Александра Виноградова. Им всем по 12 лет.

Данила Дурбаков: рост 150 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза черные. Был одет: шапка синяя, ветровка синяя, рубашка голубая с коротким рукавом, брюки серые. С собой: рюкзак школьный черный с желтыми молниями.

Георгий Максимов: рост 146 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в ветровку сине-зеленую, рубашку серую, майку голубую, брюки темно-синие. С собой: рюкзак школьный черный с надписью серыми буквами.

Александр Виноградов: рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в куртку синюю с мелким рисунком, темно-синие джинсы, туфли лакированные. С собой: рюкзак школьный черный с надписью «Адидас».

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