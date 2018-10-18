Слесари АТСЖ в Саратове похитили у жильца дверь

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-18T11:10:55+03:00

Теперь сотрудники управляющей компании под подпиской о невыезде

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В Солнечном поселке Саратова произошла кража металлической двери с лестничной площадки первого этажа дома по улице Бардина.

- 8 октября с заявлением о похищении двери обратился 52-летний гражданин и заявил, что воровство случилось еще днем 5 числа, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сотрудники полиции возбудили дело и 17 октября во время операции «Антикриминал» задержали 27-летнего и 40-летнего слесарей АТСЖ, признавшимся в содеянном. Теперь сотрудники управляющей компании под подпиской о невыезде.