Михаил Исаев: Саратов скорбит вместе с жителями Керчи
Глава города выразил соболезнования родственникам пострадавших в трагедии
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Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования жителям Керчи.
- От имени всех саратовцев выражаю искренние соболезнования жителям Керчи в связи со страшной трагедией, произошедшей в учебном заведении. Это ужасно, когда в мирное время гибнут молодые, невинные люди.
Еще раз хочу передать слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагических событий в Керчи.
В этот тяжелый час Саратов скорбит вместе с вами! — сказал он.