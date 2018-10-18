2018-10-18T10:59:12+03:00
Происшествия

Михаил Исаев: Саратов скорбит вместе с жителями Керчи

Глава города выразил соболезнования родственникам пострадавших в трагедии
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования жителям Керчи.

- От имени всех саратовцев выражаю искренние соболезнования жителям Керчи в связи со страшной трагедией, произошедшей в учебном заведении. Это ужасно, когда в мирное время гибнут молодые, невинные люди.

Еще раз хочу передать слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагических событий в Керчи.

В этот тяжелый час Саратов скорбит вместе с вами! — сказал он.

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