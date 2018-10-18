В Саратове на мусорку в Заводском районе выбросили коровьи головы
Их убрали после жалобы в администрацию
На мусорку выбросили бычьи головы. Фото соцсетей
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Жители Саратова обнаружили на мусорке возле дома коровьи головы.
Соответствующий пост был опубликован в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» сегодня.
- Вот какая картина предстала передо мной, когда я выбрасывал мусор! Это было 17 октября в районе 16:00 по улице Пензенская. Головы утром валялись, пока не позвонили в администрацию, все быстренько убрали. Просто поражает наглость людей, — написал очевидец.
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Комментаторы в соцсети оказались солидарны с автором поста, назвав произошедшее бардаком.