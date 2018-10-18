2018-10-18T11:39:36+03:00
Происшествия

В Саратовской области при пожаре погибли мужчина и женщина

Следователи начали доследственную проверку
Тимур Гадеев
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Вчера, 18 октября, в Красном Куте во время пожара погибли мужчина и женщина.

- Соседи одного из домов на улице Вокзальная Красного Кута заметили клубы дыма, идущие из окон дома и вызвали пожарную службу, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе СУ СК РФ по Саратовской области.

После тушения огня в одной из жилых комнат дома были обнаружены тела 62-летнего мужчины и 46-летней женщины со следами термического воздействия.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцов дома в ходе курения.

Новоузенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели двоих людей на пожаре.

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