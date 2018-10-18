2018-10-18T10:06:56+03:00
Общество

В Энгельсе вместо посвящения в студенты проведут траурный митинг

Студенты решили перенести свой праздник из-за трагедии в Керчи
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 18 октября, пройдет траурный митинг, посвященный жертвам трагедии в Керчи.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, мероприятие состоится в 14 часов на площади Энгельса.

Сегодня в городе было запланировано посвящение в студенты. Оно должно было пройти в развлекательном центре «Росинка». Однако студенты учебных заведений вышли с инициативой перенести праздник в связи с трагедией в Керчи.

- Мероприятие обещало собрать более тысячи новоиспеченных студентов институтов и колледжей. Трагедия, произошедшая в Керчи, унесла жизни таких же молодых ребят, как и мы, ребят, перед которыми были открыты все двери, а впереди ждала целая жизнь. Сегодня мы скорбим вместе с родными и близким погибших и выражаем свои соболезнования. Керчь, мы вместе! — заявил начальник отдела по делам молодежи администрации ЭМР Олег Антонов.

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