Радаев начал заседание правительства с минуты молчания по погибшим в Керчи

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-18T10:02:06+03:00

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Заседание правительства Саратовской области 18 октября началось со слов губернатора о трагедии в колледже в Керчи, где в результате взрыва и стрельбы погибли два десятка человек, более 50 были ранены.

Радаев заявил, что необходимо быть готовыми к усилению мер безопасности в школах. Зампреду Гречушкиной поручено проверить обеспечение безопасности в учебных учреждениях.

- Надеюсь, ГУ МВД также примет в этом активное участие, — заметил Валерий Радаев.

Затем участники заседания правительства области почтили память погибших минутой молчания.