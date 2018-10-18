Депутаты Саратовской гордумы выразили соболезнования жителям Керчи

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-18T09:46:46+03:00

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Депутаты Саратовской городской думы выразили соболезнования жителям крымского города Керчь в связи с трагедией, произошедшей вчера, 17 октября.

- Неизмеримая утрата постигла десятки семей, погибли молодые люди, впереди у которых была вся жизнь. Это трагедия для всех нас. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Скорбим, — сказали народные избранники.

Напомним, по информации СМИ, студент, обучающийся в Керченском политехническом колледже открыл стрельбу из автомата по людям в учебном заведении, а после взорвал самодельное устройство. Пострадали более 50 человек, погибли 20.