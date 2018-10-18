В Саратовской области пьяный водитель допустил лобовое столкновение

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-18T10:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 17 октября, в Лысых Горы Саратовской области случилось ДТП с участием пьяного водителя.

- На улице Мира, 90 водитель автомобиля «Ока» 34 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречку. В результате произошло лобовое столкновение с ВАЗ-111130, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Саратовской области.

На место аварии выехали пожарные и полицейские. В ДТП пострадал водитель «Жигулей» 60 лет, его госпитализировали в больницу. Его пассажирка отделалась ушибами и от лечения отказалась.

Сам пьяный лихач не пострадал. На него составлен административный протокол о штрафе и лишении прав.