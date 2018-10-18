2018-10-18T09:33:19+03:00
Недвижимость

Отключена вода в Заводском районе

Всего за сутки устранено 77 повреждений на водосетях
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжаются работы на городских водопроводных сетях.

Как сообщили «КП-Саратов в ООО «КВС», за сутки специалисты предприятия устранили 77 повреждений на водопроводе и канализации.

Также для ремонта были проведены вскрышные работы на проезжей части улиц Чапаева, Хользунова, Шелковичная, Огородная, Навашина, проспекте 50 лет Октября и других.

Кроме того, сегодня до 24 часов отключена вода в Заводском районе — на улицах Хомякова, Брянской, Азина и в поселке Князевка.

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