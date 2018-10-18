В Саратове на улице раздели мужчину

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-18T09:32:49+03:00

Грабитель снял с него куртку

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В больницу Октябрьского района Саратова 14 октября в шесть утра был госпитализирован 36-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, мужчина доставили с травмами от дома №9 на улице Симбирцева.

При этом мужчину не только избили, но и похитили куртку черного цвета с белой эмблемой Puma и вязанными рукавами серого цвета, а также сотовый телефон iPhone 5С, часы Jacqueline и кошелек с 7 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В рамках операции «Антикриминал» был задержан 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

У него был изъят похищенный телефон, деньги он потратил, а остальное выкинул.