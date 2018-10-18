В Саратове ночью горела аптека

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-18T09:09:35+03:00

На место возгорания выехали три пожарных машины

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Сегодня ночью, 18 октября, на пульт дежурного поступил вызов о горящей аптеке.

- Возгорание произошло в Ленинском районе, на 2-м Московском проезде. Площадь пожара составила всего 1 кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате происшествия пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Из-за небольшого огня на место предполагаемого пожара выехали три машины и девять человек личного состава.

После прибытия огнеборцев пламя было уже потушено своими силами.