В Саратове ночью горела аптека
На место возгорания выехали три пожарных машины
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Сегодня ночью, 18 октября, на пульт дежурного поступил вызов о горящей аптеке.
- Возгорание произошло в Ленинском районе, на 2-м Московском проезде. Площадь пожара составила всего 1 кв. м. Причина ЧП устанавливается. В результате происшествия пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Из-за небольшого огня на место предполагаемого пожара выехали три машины и девять человек личного состава.
После прибытия огнеборцев пламя было уже потушено своими силами.