2018-10-18T09:07:18+03:00
Происшествия

В Энгельсе осудили гендиректора ЖЭКа за смерть двух жильцов

Супружеская пара задохнулась угарным газом из-за забитых дымоходов
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе Саратова вынесен приговор 48-летнему Андрею Болтыхову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, генерального директора ООО «ЖЭК Октябрьский» признали виновным в оказании небезопасных услуг, повлекшим гибель людей.

Было установлено, что его компания обслуживает внутридомовые коммунальные системы. С февраля по сентябрь 2017 года для экономии руководитель фирмы не давал указания прочищать дымоходы в жилом доме на 3-й Поперечной улице Энгельса. Это привело к скоплению угарного газа, от которого задохнулись 35-летние супруги — жители дома.

Болтыхов свою вину не признал. Тем не менее суд приговорил его к пяти годам в колонии общего режима.

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