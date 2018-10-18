В Саратове пьяного рыбака приняли за труп
На место выезжали областные спасатели
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Вчера вечером, 17 октября, на Волге у Саратова пьяного рыбака приняли за умершего.
- 17 октября, в 21:08 на пульт спасателей поступил вызов от одного из рыболовов, который сообщил, что на Волге, недалеко от берега в районе старого моста Саратов — Энгельс, дрейфует лодка, а в ней лежит человек и не подает признаков жизни, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения
На место выехали сотрудники облспаса и полиции. Лодку вытащили на берег, а в ней обнаружили очень пьяного рыбака. Мужчину разбудили и тут же передали в руки правоохранителей.